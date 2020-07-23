steam每日特惠：福尔摩斯：恶魔之女什么时候史低

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游戏名称：福尔摩斯：恶魔之女/Sherlock Holmes: The Devil's Daughter
游戏原价：185元
游戏售价：18元
活动时间：7月22号结束
《福尔摩斯：恶魔之女》实惠现售18元，原价185，平历史最低价。4390篇测评中77%好评率，多半好评。支持简体中文，特惠活动截止至7月22日。
网友评价：
为了增强代入感，我专门开了一包烟，准备遇到头脑风暴的时候就抽一根。反正头脑风暴是没机会碰到了，这会儿已经愁得我一条烟没了。
小编点评：
案情本身感觉不够复杂，还有多种奇奇怪怪地非探案玩法（逃命，解谜）。
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