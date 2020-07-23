steam每日特惠：燥热：意念控制删除什么时候史低

2020-07-24 10:06:42 来源：91单机游戏 编辑：admin

今天在Steam上有一个动作射击子弹时间游戏《燥热：意念控制删除》正在进行特价促销活动，原价88，现仅售53元，特价促销截止至7月24日。SUPERHOT最新续作，下面就来看看这次的折扣详情吧。

《MIND CONTROL DELETE》是以《SUPERHOT》和《SUPERHOT VR》为基础塑造而成，持续带给玩家更多《SUPERHOT》招牌的无双体验。

游戏名称：燥热：意念控制删除/SUPERHOT: MIND CONTROL DELETE

游戏原价：88元

游戏售价：53元

活动时间：7月24号结束

《燥热：意念控制删除》实惠现售53元，原价88，新历史最低价。775测评中91%好评率，特别好评。支持简体中文，特惠活动截止至7月24日。

网友评价：

虽然在ea阶段 但是还是能看出来诚意满满的制作，新的地图和武器 飞镖 光碟，循序渐进的难度和更加扑朔迷离的剧情。

小编点评：

嫖到的，相比前作来说可玩性高了许多，新武器新技能，还有就是有前作就送太良心了。

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