steam每日特惠：神界：原罪2什么时候史低

2020-07-24 10:06:07 来源：91单机游戏 编辑：admin

今天，一个RPG游戏《神界：原罪2》正在Steam进行特惠促销活动，目前游戏本体仅售66元，特价促销截止至7月28日。有兴趣的玩家下面就和小编一同来看下《神界：原罪2》steam折扣详情，十分值得购买。

《神界：原罪2》终极版除了继承游戏本体自带的内容，还支持本地双人，联机最多支持四人的合作模式。在新版中，玩家能够直接进入好友的对战来开启快速战斗，享受PVP对决的快感。此外还新添了新地图，新剧情，新物品等，对游戏界面、内存占用进行了改进，任务和技能进行了调整。

游戏名称：神界：原罪2/Divinity: Original Sin 2

游戏原价：133元

游戏售价：66元

活动时间：7月28号结束

《神界：原罪2》实惠现售66元，原价133，平历史最低价。82207篇测评中95%好评率，好评如潮。支持简体中文，特惠活动截止至7月28日。

网友评价：

这款游戏自由度十分的高。没看攻略你可能会和我一样稀里糊涂的就结束了一章的剧情。内容非常丰厚，这完全能够作为一款解密游戏去玩。

小编点评：

联机通一遍，单人通一遍，迷人的游戏，组队最好找都不懂的一起摸索，特殊的游戏机制总能被玩出花，或者被队友变成花

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