三位一体4梦魇王子什么时候史低

2020-07-23 17:59:46 来源：91单机游戏 编辑：admin

今天，一个平台解谜冒险游戏《三位一体4：梦魇王子》正在Steam进行每天特惠促销活动，原价118元，目前仅售35元，特价促销截止至7月25日。发售一年还没买就打出这么低的折扣了，下面就来看一下这次的特惠详情。

《三位一体4》是一个具有童话风格的冒险解谜游戏，玩家在游戏中需要操作法师、盗贼和骑士完成冒险，粉碎敌人的邪恶阴谋。

游戏名称：三位一体4：梦魇王子/Trine 4: The Nightmare Prince

游戏原价：118元

游戏售价：35元

活动时间：7月25号结束

《三位一体4：梦魇王子》实惠现售35元，原价118，新历史最低价。4033篇测评中91%好评率，特别好评。支持简体中文，特惠活动截止至7月25日。

网友评价：

我的青春回来了，能够一款人玩三位一体三部曲废寝忘食到深夜的日子却再也回不来了。三位一体系列对我而言是拥有特殊意义的游戏，因为这款游戏我开始沉迷截图，给人推荐小型游戏也是首推三位一体，还因为三位一体认识了很好的朋友。

小编点评：

还是横板操作更为舒服，这一部和前面几部比场景更加光鲜亮丽特别的梦幻，美如画！为曾经看过的“休闲街区”补上一票。

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