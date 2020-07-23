全面坦克模拟器什么时候便宜

2020-07-23 17:59:35 来源：91单机游戏 编辑：admin

今天，一个模拟策略沙盒游戏《多面坦克模拟器》正在Steam进行一周特惠促销活动，原价68元，目前仅售54元，特价促销截止至7月28日。十分搞笑的一个模拟器，下面就来看一下这次的特惠详情。

在这个游戏中，您既是运筹帷幄的将军，又是冲锋陷阵的士兵。选择您的派系，部署并指挥您的部队，杀入一场场由物理引擎驱动的超大规模二战战场，并浴血奋战至最后一人。指挥人数众多而又深谙战术的部队，摧毁视野中的一切。

游戏名称：多面坦克模拟器/Total Tank Simulator

游戏原价：68元

游戏售价：54元

活动时间：7月28号结束

《三位一体4：梦魇王子》实惠现售54元，原价68，新历史最低价。1603篇测评中76%好评率，多半好评。支持简体中文，特惠活动截止至7月28日。

网友评价：

法军坦克四散而逃，我军坦克就聚在一起开始休息了？？？你他妈怎么不去追啊，等着法国人自己过来投降？？？？德国第二章最后一关打巴黎，最后一款法国士兵不知道藏哪里了，我找了5分钟都没找到。我军坦克又开始聚众打牌，最后那法国士兵没找到，被隆美尔骂一顿。这法国人躲猫猫最在行。

小编点评：

我方火箭炮：对着我方部队开火

敌方火箭炮：准确点射

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