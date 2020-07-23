7月Epic喜加一有哪些

2020-07-23 10:32:34 来源：91单机游戏 编辑：admin

前两个月Epic平台送的全都是大作，并且官方还宣布之后的大作也将会尽量争取到免费赠送的机会，虽然玩家频频早背刺，但是Epic总能给你送回来。不过免费赠送的游戏都是有领取期限的，下面小编就为大家整理一下7月Epic免费赠送的游戏，好让大家不错过一个免费游戏！

本月推荐领取游戏：

流放者柯南

《流放者柯南(Conan Exiles)》是由Funcom制作并发行的一个沙盒动作角色扮演游戏，本作的一大特点是游戏将发生在一款开放性的世界。玩家将在游戏中体验一把生存斗争，在荒野中找寻食物，搭建庇护所，抵抗野生动物的侵害。

怪奇物语3

《怪奇物语3：游戏》是热剧《怪奇物语》第 3 季的官方伴侣游戏！体验原作中熟悉的事件，发掘前所未有的任务、人物互动和秘密！此冒险游戏将特色复古艺术风格和现代游戏机制相结合，为你带来拥有独特全新风味的欢乐复古作品。

具体的活动地址都在下方，想要了解的小伙伴能够点击了解一下哦~

温馨提示：7月的Epic喜加一我们会第一时间更新在这里，请大家ctrl+D收藏此网页（手机用户请加入书签），便于大家查询最新的Epic喜加一。





6月Epic喜加一大全 游戏名 领取时间 领取地址 SLUDGE LIFE 5月29日-下一年 点击进入 赛道狂飙 截止8月31日 点击进入 火炬之光2

7月16日-7月23日 点击进入 即将到来 下一款英雄

7月23日-7月30日 点击进入 塔科马 7月23日-7月30日 点击进入 已经结束 AER Memories of Old 6月26日-7月2日 点击进入 怪奇物语3 6月26日-7月2日 点击进入 HUE 7月2日-7月9日 点击进入 杀戮空间2 7月9日-7月16日 点击进入 荒芜星球

7月9日-7月16日 点击进入 脱逃者2 7月9日-7月16日 点击进入





“原创申明：本文是91单机网小编原创文章，转载请注明出处，也感谢您对91单机网的爱玩与支持！”