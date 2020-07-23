7月Epic喜加一有哪些

前两个月Epic平台送的全都是大作，并且官方还宣布之后的大作也将会尽量争取到免费赠送的机会，虽然玩家频频早背刺，但是Epic总能给你送回来。不过免费赠送的游戏都是有领取期限的，下面小编就为大家整理一下7月Epic免费赠送的游戏，好让大家不错过一个免费游戏！
本月推荐领取游戏：
流放者柯南
《流放者柯南(Conan Exiles)》是由Funcom制作并发行的一个沙盒动作角色扮演游戏，本作的一大特点是游戏将发生在一款开放性的世界。玩家将在游戏中体验一把生存斗争，在荒野中找寻食物，搭建庇护所，抵抗野生动物的侵害。
怪奇物语3
《怪奇物语3：游戏》是热剧《怪奇物语》第 3 季的官方伴侣游戏！体验原作中熟悉的事件，发掘前所未有的任务、人物互动和秘密！此冒险游戏将特色复古艺术风格和现代游戏机制相结合，为你带来拥有独特全新风味的欢乐复古作品。
具体的活动地址都在下方，想要了解的小伙伴能够点击了解一下哦~
温馨提示：7月的Epic喜加一我们会第一时间更新在这里，请大家ctrl+D收藏此网页（手机用户请加入书签），便于大家查询最新的Epic喜加一。
|6月Epic喜加一大全
|游戏名
|领取时间
|领取地址
|SLUDGE LIFE
|5月29日-下一年
|点击进入
|赛道狂飙
|截止8月31日
|点击进入
| 火炬之光2
|7月16日-7月23日
|点击进入
|即将到来
| 下一款英雄
|7月23日-7月30日
|点击进入
|塔科马
|7月23日-7月30日
|点击进入
|已经结束
|AER Memories of Old
|6月26日-7月2日
|点击进入
|怪奇物语3
|6月26日-7月2日
|点击进入
|HUE
|7月2日-7月9日
|点击进入
|杀戮空间2
|7月9日-7月16日
|点击进入
| 荒芜星球
|7月9日-7月16日
|点击进入
|脱逃者2
|7月9日-7月16日
|点击进入
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前两个月Epic平台送的全都是大作，并且官方还宣布之后的大作也将会尽量争取到免费赠送的机会，虽然玩家频频早背刺，但是Epic总能给你送回来。不过免费赠送的游戏都是有领取期限的，下面小编就为大家整理一下7月Epic免费赠送的游戏，好让大家不错过一个免费游戏！本月推荐领取游戏：流放者柯南《流放者柯南(C
今天在Steam上有一个动作子弹时间游戏《燥热》正在进行特价促销活动，原价78，现仅售31元，特价促销截止至7月24日。十分有创意的一个子弹时间游戏，下面就来看看这次的折扣详情吧。SUPERHOT这款主视角射击游戏，打通了小心谋划策略与大胆搏杀进击之间的界限。游戏中，人前进时，时间才向前。生命条不会
我能够不玩，但我不能没有，一个原本是收费的游戏《奇幻冲击》现在转变为免费游戏开启免费领取活动，游戏的质量还不错，是一个格斗游戏，下面小编就为大家带来这款游戏的免费领取地址。《奇幻冲击》原本为Steam上一个收费的格斗游戏，后开发商对游戏进行更新之后，游戏就可以免费领取，并且所有的英雄全部免费使用。s
今天在Steam上有一个冒险推理游戏《福尔摩斯：恶魔之女》正在进行特价促销活动，原价185，现仅售18元，特价促销截止至7月22日。经典福尔摩斯系列作品，下面就来看看这次的折扣详情吧。成为有史以来最著名的侦探：夏洛克•福尔摩斯！利用你们惊人的侦探才华破解五个令人毛骨悚然的不一样罪案：谋杀、寻人、惊天
今天在Steam上有一个模拟建造经营游戏《机场CEO》正在进行特价促销活动，原价70，现仅售49元，特价促销截止至7月18日。虽然画面很简单，但是十分耐玩，下面就来看看这次的折扣详情吧。机场CEO是一个为PC和Mac开发的大亨和管理游戏，在这里，您能够担任自己机场的CEO。您将建造机场的基础设施，从
今天在Steam上有一个生存恐怖黑暗氛围游戏《阴暗森林》正在进行特价促销活动，原价48，现仅售16元，特价促销截止至7月19日。充满恶意的噩梦世界，下面就来看看这次的折扣详情吧。《阴暗森林》以全新的视角呈现出何谓生存恐怖。在这个诡秘而不断变化的森林中探索并收集资源，然后躲进庇护所里祈祷自己能见到明天
今天在Steam上有一个动作射击子弹时间游戏《燥热：意念控制删除》正在进行特价促销活动，原价88，现仅售53元，特价促销截止至7月24日。SUPERHOT最新续作，下面就来看看这次的折扣详情吧。《MINDCONTROLDELETE》是以《SUPERHOT》和《SUPERHOTVR》为基础塑造而成，持
今天在Steam上有一个动作休闲模拟游戏《盾墙》正在进行每天特惠促销活动，原价37，现仅售30元，特价促销截止至7月22日。搞笑小人动作模拟游戏，下面就来看看这次的折扣详情吧。游戏背景是罗马帝国时期，你能控制一名指挥官带领你的士兵开始战斗，在第三人称视角的控制下，你率领的小队是一款小型的战斗编组，彼
今天在Steam上有一个RPG轻松游戏《莱莎的炼金工房：常暗女王与秘密藏身处》正在进行疯狂周三促销活动，原价349，现仅售212元，特价促销截止至8月3日。炼金工房系列人气最高一作，下面就来看看这次的折扣详情吧。本作是以“少年少女们的真实成长经历”为游戏理念，在崭新的世界中描绘的全新“炼金工房”系列
今天，一个RPG游戏《神界：原罪2》正在Steam进行特惠促销活动，目前游戏本体仅售66元，特价促销截止至7月28日。有兴趣的玩家下面就和小编一同来看下《神界：原罪2》steam折扣详情，十分值得购买。《神界：原罪2》终极版除了继承游戏本体自带的内容，还支持本地双人，联机最多支持四人的合作模式。在新