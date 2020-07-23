燥热什么时候买最划算

今天在Steam上有一个动作子弹时间游戏《燥热》正在进行特价促销活动，原价78，现仅售31元，特价促销截止至7月24日。十分有创意的一个子弹时间游戏，下面就来看看这次的折扣详情吧。
SUPERHOT 这款主视角射击游戏，打通了小心谋划策略与大胆搏杀进击之间的界限。游戏中，人前进时，时间才向前。生命条不会恢复；弹药也不会随随便便投送。敌人，人数比你多，火力比你猛；而你只是孤身一人，要捡拾死去敌人的武器，去射击，去砍杀，还要穿行于低速移动的密集子弹之间，艰难前进。
游戏名称：燥热/SUPERHOT
游戏原价：78元
游戏售价：31元
活动时间：7月24号结束
《燥热》实惠现售31元，原价78，平历史最低价。14473篇测评中88%好评率，特别好评。支持简体中文，特惠活动截止至7月24日。
网友评价：
这是我近几年玩过最具创新性的游戏。没想到是metagame，设定的十分巧妙，我在笼子里宁死不屈的躲了10分钟子弹，最终还是被忠犬调教了，没有分支路线选择可惜了
小编点评：
子弹时间不是新点子，但是静止子弹时间/移动时间恢复绝对算得上是精彩创意。
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