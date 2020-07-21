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steam每日特惠盾墙好玩吗

2020-07-22 17:31:48来源：91单机游戏编辑：admin

今天在Steam上有一个动作休闲模拟游戏《盾墙》正在进行每天特惠促销活动，原价37，现仅售30元，特价促销截止至7月22日。搞笑小人动作模拟游戏，下面就来看看这次的折扣详情吧。

steam每日特惠：《盾墙》今日平史低30元

游戏背景是罗马帝国时期，你能控制一名指挥官带领你的士兵开始战斗，在第三人称视角的控制下，你率领的小队是一款小型的战斗编组，彼此相互守护照应。

游戏名称：盾墙/Shieldwall

游戏原价：37元

游戏售价：30元

活动时间：7月22号结束

steam每日特惠：《盾墙》今日平史低30元

《盾墙》实惠现售30元，原价37，平历史最低价。2079测评中93%好评率，特别好评。不支持简体中文，特惠活动截止至7月22日。

网友评价

番茄观光团，但是因为没有中文，所以玩起来很费劲，建议加入中文

小编点评

游戏玩法新颖，希望更新中文，提升技能等级上限，比如更多人口和技能点，新添关卡。完善之后绝对是好游戏

91单机网每日不定时更新，有喜欢玩单机游戏的大佬，欢迎关注并收藏本站。

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