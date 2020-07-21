steam每日特惠莱莎的炼金工房：常暗女王与秘密藏身处好玩吗

2020-07-22 17:31:33 来源：91单机游戏 编辑：admin

今天在Steam上有一个RPG轻松游戏《莱莎的炼金工房：常暗女王与秘密藏身处》正在进行疯狂周三促销活动，原价349，现仅售212元，特价促销截止至8月3日。炼金工房系列人气最高一作，下面就来看看这次的折扣详情吧。

本作是以“少年少女们的真实成长经历”为游戏理念，在崭新的世界中描绘的全新“炼金工房”系列。

游戏名称：莱莎的炼金工房 ～常暗女王与秘密藏身处～/Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout

游戏原价：349元

游戏售价：212元

活动时间：8月3号结束

《莱莎的炼金工房：常暗女王与秘密藏身处》实惠现售212元，原价349，新历史最低价。3133测评中86%好评率，特别好评。支持简体中文，特惠活动截止至8月3日。

网友评价：

“十年炼金无人问，一朝肉腿天下知”我就是被肉腿吸引来的（莱莎真可爱）。抛去日厂游戏一贯的高价，这类rpg还是深得我心的。剧情方面本身没什么特色，只是“少年少女们的真实成长经历”（少年少女人均拯救世界）

小编点评：

确实是好游戏，好。对于喜欢轻松向RPG的玩家来说是一个不错的游戏。

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