7月Epic喜加一大全

前两个月Epic平台送的全都是大作，并且官方还宣布之后的大作也将会尽量争取到免费赠送的机会，虽然玩家频频早背刺，但是Epic总能给你送回来。不过免费赠送的游戏都是有领取期限的，下面小编就为大家整理一下7月Epic免费赠送的游戏，好让大家不错过一个免费游戏！
本月推荐领取游戏：
流放者柯南
《流放者柯南(Conan Exiles)》是由Funcom制作并发行的一个沙盒动作角色扮演游戏，本作的一大特点是游戏将发生在一款开放性的世界。玩家将在游戏中体验一把生存斗争，在荒野中找寻食物，搭建庇护所，抵抗野生动物的侵害。
怪奇物语3
《怪奇物语3：游戏》是热剧《怪奇物语》第 3 季的官方伴侣游戏！体验原作中熟悉的事件，发掘前所未有的任务、人物互动和秘密！此冒险游戏将特色复古艺术风格和现代游戏机制相结合，为你带来拥有独特全新风味的欢乐复古作品。
具体的活动地址都在下方，想要了解的小伙伴能够点击了解一下哦~
温馨提示：7月的Epic喜加一我们会第一时间更新在这里，请大家ctrl+D收藏此网页（手机用户请加入书签），便于大家查询最新的Epic喜加一。
“原创申明：本文是91单机网小编原创文章，转载请注明出处，也感谢您对91单机网的爱玩与支持！”
今天在Steam上有一个末日冒险独立游戏《60秒！重制版》正在进行每天特惠促销活动，原价36，现仅售24元，特价促销截止至7月14日。真的只有60秒的时间，下面就来看看这次的折扣详情吧。后末日题材的黑色喜剧又回来了——重新制作，辐射更强！搜集物资，拯救家人，在避难所里坚强生存。做出艰难决定，捕猎变异
今天在Steam上有一个独立平台解谜游戏《寻找埃文》正在进行每天特惠促销活动，原价28，现仅售22元，特价促销截止至7月15日。很治愈的一个独立小游戏，下面就来看看这次的折扣详情吧。《寻找埃文》是一个悬疑解谜冒险游戏，故事围绕找寻失踪男孩埃文展开。这款游戏含有很多考验逻辑思维的平台谜题，叙事借鉴了日
今天在Steam上有一个策略模拟解谜游戏《疯狂机器3》正在进行特价促销活动，原价38，现仅售3元，特价促销截止至7月24日。3块钱就和白送的一样，下面就来看看这次的折扣详情吧。《疯狂机器3》是疯狂机器系列游戏中最新、最伟大、最惊人与最疯狂的作品，让你再次陷入对物理解谜的迷恋。解决令人震惊的难题、制造
今天在Steam上有一个模拟经营建造游戏《动物园之星》正在进行特价促销活动，原价180，现仅售126元，特价促销截止至7月22日。经典模拟经营系列作品，下面就来看看这次的折扣详情吧。在《动物园之星》中塑造一款野生动物世界。由《过山车之星》(PlanetCoaster)和《动物园大亨》(ZooTyco
今天在Steam上有一个第一人称开放世界射击游戏《孤岛惊魂3：血龙》正在进行特价促销活动，原价68，现仅售10元，特价促销截止至7月21日。经典系列作品，下面就来看看这次的折扣详情吧。2007年，未来。你是雷克斯柯尔特中士，隶属MarkIV生化突击队。2007年，地球早已被90年代爆发的核战争蹂躏得
今天在Steam上有一个开放世界制作生存游戏《夭折》正在进行特价促销活动，原价70，现仅售35元，特价促销截止至7月21日。很不错的一款生存游戏，下面就来看看这次的折扣详情吧。游戏中你不但需要寻找水和食物来维持生计，甚至还不能让太阳暴晒，总之最终目标就是重返文明世界。游戏名称：夭折/DieYoung
今天在Steam上有一个生存冒险独立游戏《搁浅》正在进行每天特惠促销活动，原价50，现仅售37元，特价促销截止至7月15日。泰拉瑞亚和starbound的合体，有科技有魔法，下面就来看看这次的折扣详情吧。地球因为三战爆发，人类都坐着飞船跑外太空了。不幸的是，你的飞船出了故障，落到了海里，你挣扎着爬上
今天在Steam上有一个多人动作模拟游戏《灭火先锋》正在进行每天特惠促销活动，原价70，现仅售56元，特价促销截止至7月17日。十分欢乐的一个模拟消防员游戏，下面就来看看这次的折扣详情吧。《灭火先锋》的游戏背景设置在不久远的未来，在这里传统的消防局已成为历史，如果家里发生火灾，大家唯一能够指望的就是
夏促期间，一个经典第一人称射击游戏《光环：士官长合集》正在Steam进行特价促销活动，原价116，现仅售92元，特价促销截止至7月10日。原价不亏，打折血赚，夏促最后两天，抓紧机会。一举入手涵盖士官长传奇征途的六部游戏作品！专为PC平台度身塑造，本合集内的六部力作将逐部推出。不管你是历战多年的老粉，
今天在Steam上《龙之信条：黑暗觉者》正在进行发行商特卖促销活动，原价192，现仅售57元，特价促销截止至7月23日。这是一款开放世界RPG游戏，是卡普空的经典之作，下面91小编给大家介绍一下这次的折扣详情吧。广受好评的RPG动作游戏Dragon'sDogma:DarkArisen，现已推