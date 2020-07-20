steam机场CEO什么时候打折

今天在Steam上有一个模拟建造经营游戏《机场CEO》正在进行特价促销活动，原价70，现仅售49元，特价促销截止至7月18日。虽然画面很简单，但是十分耐玩，下面就来看看这次的折扣详情吧。
机场CEO 是一个为PC和Mac开发的大亨和管理游戏，在这里，您能够担任自己机场的CEO。您将建造机场的基础设施，从跑道、滑行道、登机门和停机坪到开发带有登机台、保安系统、餐厅和商店的航站楼。您将根据雇佣员工和高管来运营机场业务、与航空公司进行交易，并根据关注预算和资源，确保收支平衡。
游戏名称：机场CEO/Airport CEO
游戏原价：70元
游戏售价：49元
活动时间：7月18号结束
《机场CEO》实惠现售49元，原价70，平历史最低价。3295篇测评中83%好评率，特别好评。支持简体中文，特惠活动截止至7月18日。
网友评价：
只能说是一个完成度80%的游戏，许多东西需要自己摸索，但是对于喜欢类似题材的我来说，是一个值得玩的游戏。
小编点评：
为什么旅客来了，飞机也来了，员工不上班，都在员工区打游戏？所以安检口都没有人？员工都在玩电脑？然后旅客一脸懵逼
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