steamHydroneer什么时候打折

2020-07-21 16:14:44 来源：91单机游戏 编辑：admin

今天在Steam上有一个大师级模拟采矿游戏《Hydroneer》正在进行特价促销活动，原价37，现仅售29元，特价促销截止至7月23日。十分休闲的一个沙盒游戏，下面就来看看这次的折扣详情吧。

Hydroneer是一个挖矿和建筑题材的沙盒游戏。挖掘黄金等资源来盈利并发展您的挖矿事业。

游戏名称：Hydroneer

游戏原价：37元

游戏售价：29元

活动时间：7月23号结束

《Hydroneer》实惠现售29元，原价37，新历史最低价。2210测评中82%好评率，特别好评。支持简体中文，特惠活动截止至7月23日。

网友评价：

玩了一下午，虽然bug多而且有的特别恶心人比如：你买的东西无缘无故消失和物品突然自由的飞翔后找不到了。我觉得只要这两点解决了即可接受。无论这个游戏bug怎样多我依然喜欢，我就是喜欢这种模拟或经营类的游戏。

小编点评：

游戏bug极多（车辆碰到路灯或石头会螺旋升天），而且经常丢东西（走路不注意踢到物品有几率把物品踢飞）

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