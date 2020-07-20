91游戏
网站地图
单机游戏
飞行射击 赛车竞速 益智解谜 街机格斗 体育运动 恋爱经营 RPG冒险 动作冒险
单机资讯
游戏资讯 游戏攻略 游戏视频 软件教程 新作前瞻 业界新闻 游戏评测 八卦杂谈
安卓专区
安卓单机 安卓软件 热门游戏 热门软件
苹果专区
苹果单机 苹果网游 苹果软件 热门游戏 热门软件 最近更新
手游资讯
游戏资讯 游戏攻略 软件教程 精彩视频 壁纸美图
问答大全
手机问答 电脑问答 网游问答 手游问答 单机问答
工具软件
网络软件 系统工具 聊天软件 应用软件 多媒体类 图像软件 行业软件 编程开发 安全软件 驱动下载 游戏辅助 游戏补丁 手机软件
专辑大全
专题合集 游戏专辑 手游专题 苹果合集
游戏排行 | 加入收藏
91单机 > 游戏资讯 > 游戏资讯> > 正文

steam每日特惠：盾墙什么时候史低 现售30！

2020-07-21 15:56:08来源：91单机游戏编辑：admin

今天在Steam上有一个动作休闲模拟游戏《盾墙》正在进行每天特惠促销活动，原价37，现仅售30元，特价促销截止至7月22日。搞笑小人动作模拟游戏，下面就来看看这次的折扣详情吧。

steam每日特惠：《盾墙》今日平史低30元

游戏背景是罗马帝国时期，你能控制一名指挥官带领你的士兵开始战斗，在第三人称视角的控制下，你率领的小队是一款小型的战斗编组，彼此相互守护照应。

游戏名称：盾墙/Shieldwall

游戏原价：37元

游戏售价：30元

活动时间：7月22号结束

steam每日特惠：《盾墙》今日平史低30元

《盾墙》实惠现售30元，原价37，平历史最低价。2079测评中93%好评率，特别好评。不支持简体中文，特惠活动截止至7月22日。

网友评价

番茄观光团，但是因为没有中文，所以玩起来很费劲，建议加入中文

小编点评

游戏玩法新颖，希望更新中文，提升技能等级上限，比如更多人口和技能点，新添关卡。完善之后绝对是好游戏

91单机网每日不定时更新，有喜欢玩单机游戏的大佬，欢迎关注并收藏本站。

精彩推荐

推荐阅读

steam每日特惠：60秒！重制版什么时候史低

steam每日特惠：60秒！重制版什么时候史低

今天在Steam上有一个末日冒险独立游戏《60秒！重制版》正在进行每天特惠促销活动，原价36，现仅售24元，特价促销截止至7月14日。真的只有60秒的时间，下面就来看看这次的折扣详情吧。后末日题材的黑色喜剧又回来了——重新制作，辐射更强！搜集物资，拯救家人，在避难所里坚强生存。做出艰难决定，捕猎变异

2020-07-20|0

steam每日特惠：寻找埃文什么时候史低

steam每日特惠：寻找埃文什么时候史低

今天在Steam上有一个独立平台解谜游戏《寻找埃文》正在进行每天特惠促销活动，原价28，现仅售22元，特价促销截止至7月15日。很治愈的一个独立小游戏，下面就来看看这次的折扣详情吧。《寻找埃文》是一个悬疑解谜冒险游戏，故事围绕找寻失踪男孩埃文展开。这款游戏含有很多考验逻辑思维的平台谜题，叙事借鉴了日

2020-07-20|0

steam每日特惠：疯狂机器3什么时候史低

steam每日特惠：疯狂机器3什么时候史低

今天在Steam上有一个策略模拟解谜游戏《疯狂机器3》正在进行特价促销活动，原价38，现仅售3元，特价促销截止至7月24日。3块钱就和白送的一样，下面就来看看这次的折扣详情吧。《疯狂机器3》是疯狂机器系列游戏中最新、最伟大、最惊人与最疯狂的作品，让你再次陷入对物理解谜的迷恋。解决令人震惊的难题、制造

2020-07-20|0

steam每日特惠：动物园之星什么时候史低

steam每日特惠：动物园之星什么时候史低

今天在Steam上有一个模拟经营建造游戏《动物园之星》正在进行特价促销活动，原价180，现仅售126元，特价促销截止至7月22日。经典模拟经营系列作品，下面就来看看这次的折扣详情吧。在《动物园之星》中塑造一款野生动物世界。由《过山车之星》(PlanetCoaster)和《动物园大亨》(ZooTyco

2020-07-20|0

steam每日特惠：孤岛惊魂3：血龙什么时候史低

steam每日特惠：孤岛惊魂3：血龙什么时候史低

今天在Steam上有一个第一人称开放世界射击游戏《孤岛惊魂3：血龙》正在进行特价促销活动，原价68，现仅售10元，特价促销截止至7月21日。经典系列作品，下面就来看看这次的折扣详情吧。2007年，未来。你是雷克斯柯尔特中士，隶属MarkIV生化突击队。2007年，地球早已被90年代爆发的核战争蹂躏得

2020-07-20|0

steam每日特惠：夭折什么时候史低

steam每日特惠：夭折什么时候史低

今天在Steam上有一个开放世界制作生存游戏《夭折》正在进行特价促销活动，原价70，现仅售35元，特价促销截止至7月21日。很不错的一款生存游戏，下面就来看看这次的折扣详情吧。游戏中你不但需要寻找水和食物来维持生计，甚至还不能让太阳暴晒，总之最终目标就是重返文明世界。游戏名称：夭折/DieYoung

2020-07-20|0

steam每日特惠：搁浅什么时候史低

steam每日特惠：搁浅什么时候史低

今天在Steam上有一个生存冒险独立游戏《搁浅》正在进行每天特惠促销活动，原价50，现仅售37元，特价促销截止至7月15日。泰拉瑞亚和starbound的合体，有科技有魔法，下面就来看看这次的折扣详情吧。地球因为三战爆发，人类都坐着飞船跑外太空了。不幸的是，你的飞船出了故障，落到了海里，你挣扎着爬上

2020-07-20|0

steam每日特惠：灭火先锋什么时候史低

steam每日特惠：灭火先锋什么时候史低

今天在Steam上有一个多人动作模拟游戏《灭火先锋》正在进行每天特惠促销活动，原价70，现仅售56元，特价促销截止至7月17日。十分欢乐的一个模拟消防员游戏，下面就来看看这次的折扣详情吧。《灭火先锋》的游戏背景设置在不久远的未来，在这里传统的消防局已成为历史，如果家里发生火灾，大家唯一能够指望的就是

2020-07-20|0

steam夏促推荐：《光环：士官长合集》平史低92元

steam夏促推荐：《光环：士官长合集》平史低92元

夏促期间，一个经典第一人称射击游戏《光环：士官长合集》正在Steam进行特价促销活动，原价116，现仅售92元，特价促销截止至7月10日。原价不亏，打折血赚，夏促最后两天，抓紧机会。一举入手涵盖士官长传奇征途的六部游戏作品！专为PC平台度身塑造，本合集内的六部力作将逐部推出。不管你是历战多年的老粉，

2020-07-20|0

steam每日特惠：龙之信条：黑暗觉者什么时候史低

steam每日特惠：龙之信条：黑暗觉者什么时候史低

今天在Steam上《龙之信条：黑暗觉者》正在进行发行商特卖促销活动，原价192，现仅售57元，特价促销截止至7月23日。这是一款开放世界RPG游戏，是卡普空的经典之作，下面91小编给大家介绍一下这次的折扣详情吧。广受好评的RPG动作游戏Dragon'sDogma:DarkArisen，现已推

2020-07-20|0

精彩推荐

48小时热评资讯

精华推荐

关于91单机 | 大型单机游戏 | 联系我们 | 街机游戏 | 网站地图 | 移动版 | 好玩的单机游戏 | 投诉建议：ts@91danji.com

|

专业的单机游戏下载网站 91单机游戏 (91danji.com) 打造不一样的 单机游戏下载基地 辽ICP备17020247号-4 沪网文【2016】4325-322号

浙公网安备 33060202000537号