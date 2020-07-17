steam每日特惠：黑猫侦探:深入本质什么时候史低

2020-07-20 16:08:41 来源：91单机游戏 编辑：admin

今天在Steam上《黑猫侦探:深入本质》正在进行发行商特卖促销活动，原价要116元，现仅售46元，这是一个剧情丰厚推理RPG游戏，剧情十分精彩，下面我们来看看这次的折扣详情吧。

《黑猫侦探：深入本质》是Pendulo通过著名西班牙作者胡安·迪亚兹·卡纳莱斯以及画家胡安霍·瓜尔尼多的著作《黑猫侦探》漫画改编的一个冒险解谜游戏，玩家将操控抽烟喝酒的硬汉侦探约翰•墨萨德侦破一桩又一桩离奇的案件。

游戏名称：黑猫侦探:深入本质/Blacksad: Under the Skin

游戏原价：116元

游戏售价：46元

活动时间：7月25号结束

《黑猫侦探:深入本质》实惠现售46元，原价116，新历史最低价。855测评中85%好评率，特别好评。不支持简体中文，特惠活动截止至7月25日。

网友评价：

没有中文字幕玩上去还是有一些难度，倒计时内不一定能看得完所有选项，看来英语水平还是不行。希望能快出官方中文或者中文补丁包！！！

小编点评：

以动物视角演绎的成人故事，是furry但某种意义上又有一点也不furry（或者说跟可爱、充满活力的毛茸茸带给我们的刻板印象一点也不相符）。

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