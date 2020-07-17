GOG喜加一！《战锤40K：战火洗礼》免费领取地址

2020-07-20 16:09:40 来源：91单机游戏 编辑：admin

GOG平台又送福利了！玩家现在能够在GOG游戏平台上免费领取《战锤40K：战火洗礼》，活动截止7月20日，经典战锤游戏，十分值得免费领取，今天91小编给大家带来这款游戏的免费领取地址。

这款基于Games Workshop战锤世界观的回合制策略游戏是由DreamForge开发的，最初发行于1999年。提供了以精灵为主线的战役模式，帝国和泰伦虫族也会出现。

领取地址：https://www.gog.com/game/warhammer_40000_rites_of_war

玩家进入上方链接，然后点击免费获得，就可以将这款游戏添加到自己的库中，作为老游戏合集的平台，这种经典游戏都能在上面玩到。

领取截止时间为7月20日凌晨

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