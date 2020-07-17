steam每日特惠：阿加莎克里斯蒂：ABC谋杀案什么时候史低

2020-07-20 16:10:52 来源：91单机游戏 编辑：admin

今天在Steam上阿加莎克里斯蒂：ABC谋杀案》正在进行发行商特卖促销活动，原价48，现仅售4元，特价促销截止至7月25日。这个一款剧特别棒的推理解谜游戏，今天91小编给大家带来这次的折扣详情。

《MIND CONTROL DELETE》是以《SUPERHOT》和《SUPERHOT VR》为基础塑造而成，持续带给玩家更多《SUPERHOT》招牌的无双体验。

游戏名称：阿加莎克里斯蒂：ABC谋杀案/Agatha Christie - The ABC Murders

游戏原价：48元

游戏售价：4元

活动时间：7月25号结束

《阿加莎克里斯蒂：ABC谋杀案》实惠现售4元，原价48，新历史最低价。671测评中79%好评率，多半好评。支持简体中文，特惠活动截止至7月25日。

网友评价：

总体来说对原著的还原比较好，鼠标判定是有一些问题，不过我遇到的比较少，实在点不动的话，选提示它就会自动帮你点了233333，打折的时候能够买来一试。

小编点评：

游戏内有观察、推理、询问、解谜、案件还原这几种玩法。观察没什么难度，推理应该说大部分没难度，但个别的可能会卡一下，实在不行就用试凑法吧。解谜的谜题基本不难，个别的可能会卡一下。案件还原基本很简单。

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