steam每日特惠：龙之信条：黑暗觉者什么时候史低

2020-07-20 16:12:12 来源：91单机游戏 编辑：admin

今天在Steam上《龙之信条：黑暗觉者》正在进行发行商特卖促销活动，原价192，现仅售57元，特价促销截止至7月23日。这是一款开放世界RPG游戏，是卡普空的经典之作，下面91小编给大家介绍一下这次的折扣详情吧。

广受好评的RPG动作游戏Dragon's Dogma: Dark Arisen，现已推出高清版本，并包括所有先前收费DLC内容。

游戏名称：龙之信条：黑暗觉者/Dragon's Dogma: Dark Arisen

游戏原价：192元

游戏售价：57元

活动时间：7月23号结束

《龙之信条：黑暗觉者》实惠现售57元，原价192，新历史最低价。14565测评中88%好评率，特别好评。支持简体中文，特惠活动截止至7月23日。

网友评价：

剧情、设置、战斗系统都没说的，都很棒。就是演出和画质太拉跨了，不过老游戏了，没办法。打上enb和高清材质之后总算是赶上这个世代了。这是一款无尽的轮回故事，没有人能够逃离命运。

小编点评：

真的十分好玩，优秀的剧情bgm，打击感很棒！还有很赞的随从系统，这应该是所有rpg里最好的随从系统了

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