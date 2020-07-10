国行NS喜加一！《跳绳挑战》免费领取地址

2020-07-17 15:18:14 来源：91单机游戏 编辑：admin

之前在外服上架的一个跳绳游戏《跳绳挑战》目前国行的Switch商店也能够免费领取了，截止9月30日，下面小编就为大家带来这款游戏的免费领取地址。

游玩方法很简单，只需要双手拿起Joy-Con，想跳绳一样一边转动双手，一边通过自己的节奏来跳动身体。如果需要在深夜游玩，或者担心影响他人能够选择不用跳跃的伸展运动，甚至只需要转动手臂就可以，还能够两人协力挑战。

领取地址：https://store.nintendo.com.hk/70010000032656

玩家进入eshop官网，然后点击加入购物车即可免费领取《跳绳挑战》这款游戏，免费领取截止9月30日。

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