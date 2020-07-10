微软喜加一！《七巧板无限+》免费领取地址！

2020-07-17 15:57:51 来源：91单机游戏 编辑：admin

我能够不玩，但我不能没有，现在在微软商店上一个拼图解谜类游戏《七巧板无限+》开启免费领取的活动，截止8月1日，丰厚多彩的七巧板游戏，下面91小编给大家介绍一下这款游戏的免费领取地址。

本作是一个‪NovaSoftwares‬制作的益智拼图休闲游戏，正方形被分割成各类形状，玩家需要进行拼图。不用联网，单纯的享受解谜的快乐。

领取地址：https://www.microsoft.com/zh-hk/p/tangram-puzzle-infinite-improve-your-logical-thinking-problem-solving-skills/9pnb2584s4l3?rtc=1&activetab=pivot:overviewtab#

玩家进入页面登陆账号然后点击获得就可以免费领取这款游戏，然后即可在微软的游戏库中找到这款游戏了，想要玩的时候即可下载直接游玩。免费领取活动截止8月1日。

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