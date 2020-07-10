微软喜加一！《七巧板无限+》免费领取地址！

我能够不玩，但我不能没有，现在在微软商店上一个拼图解谜类游戏《七巧板无限+》开启免费领取的活动，截止8月1日，丰厚多彩的七巧板游戏，下面91小编给大家介绍一下这款游戏的免费领取地址。
本作是一个NovaSoftwares制作的益智拼图休闲游戏，正方形被分割成各类形状，玩家需要进行拼图。不用联网，单纯的享受解谜的快乐。
领取地址：https://www.microsoft.com/zh-hk/p/tangram-puzzle-infinite-improve-your-logical-thinking-problem-solving-skills/9pnb2584s4l3?rtc=1&activetab=pivot:overviewtab#
玩家进入页面登陆账号然后点击获得就可以免费领取这款游戏，然后即可在微软的游戏库中找到这款游戏了，想要玩的时候即可下载直接游玩。免费领取活动截止8月1日。
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《灭火先锋》是一款好玩的模拟消防员游戏，目前正在开展每日特惠促销活动，原价70，现仅售56元，特价促销截止至7月17日，对这款游戏感兴趣的小伙伴一起来看看折扣详情吧！《灭火先锋》的游戏背景设定在不久远的未来，在这里传统的消防局已成为历史，如果家里发生火灾，大家唯一可以指望的就是在手机上寻找共享消防员
《死亡搁浅》而特意更新了一波显卡驱动，对这款小岛秀夫的巨大创新制作进行了专门优化，同时，英伟达还与发行商505达成共识，将推出买显卡送游戏的活动。有需要了解的小伙伴快来看看吧！此次活动包括单独购买任何GeForceRTX系列显卡、预装GeForceRTX显卡的PC以及搭载GeForceRTX显卡的笔
今天小编给大家带来了《火炬之光2》免费领取地址，Epic平台在下周将会免费赠送一款地牢探索寻宝类游戏《火炬之光2》，这款游戏可以说是这类游戏中的经典之作了，《火炬之光2》免费领取时间为7月16日至7月23日。有需要了解的小伙伴快来看看吧！游戏介绍：《火炬之光2》是由位于西雅图的RunicGames开
我可以不玩，但我不能没有，近日在国内的一个方块游戏平台上可以免费领取《轩辕剑》系列的6部作品，分别为《苍之涛》、《云之遥》、《汉之云》、《轩辕剑3》、《轩辕剑4》以及《轩辕剑5》，下面小编就为大家带来这些游戏的免费领取地址。《轩辕剑》游戏下载地址《轩辕剑》是由大宇资讯股份有限公司制作发行的系列游戏，
我可以不玩，但我不能没有，近日在国内的一个方块游戏平台上可以免费领取《仙剑奇侠传》5部作品，分别为《仙剑一》、《仙剑二》、《仙剑三》、《仙剑三外传》以及《仙剑客栈》，下面小编就为大家带来这些游戏的免费领取地址。仙剑奇侠传游戏下载地址介绍《仙剑奇侠传》系列是由中国台湾大宇资讯股份有限公司制作发行的中文
今日steam每日特惠是一款经典第一人称射击游戏《光环：士官长合集》，现在仅售92元，为历史最低价，那么喜欢射击的朋友快来看看吧，下面就来和小编一起看下具体的折扣详情吧。一举入手涵盖士官长传奇征途的六部游戏作品！专为PC平台度身打造，本合集内的六部力作将逐部推出。无论你是历战多年的老粉，还是刚刚邂逅
星球大战：陨落的武士团是一款全新战斗冒险类型的动作科幻游戏，夏促期间，一款经典星战游戏《星球大战：陨落的武士团》正在Steam进行特价促销活动，原价308，现仅售154元，特价促销截止至7月10日。夏促只剩下最后两天了，错过就要再等半年了。赶紧行动吧！在由RespawnEntertainment出品
七巧板无限+是一款丰富多彩的七巧板游戏，现在在微软商店上一款拼图解谜类游戏《七巧板无限+》开启免费领取的活动，那么应该怎么领取呢？不清楚的小伙伴下面小编给大家带来了这款游戏的免费领取地址。本作是一款NovaSoftwares制作的益智拼图休闲游戏，正方形被分割成各种形状，玩家需要进行拼图。无需联
今日steam每日特惠是一款篮球竞技年货游戏《NBA2K20》，现在仅售29元，为历史最低价，那么喜欢篮球的朋友快来看看吧，下面就来和小编一起看下具体的折扣详情吧。经过长时间发展进化，《NBA2K》系列俨然已成为超越篮球模拟游戏的存在。《NBA2K20》不但拥有顶级的图像画面与游戏性、还拥有创新的游
之前在外服上架的一款跳绳游戏《跳绳挑战》目前国行的Switch商店也可以免费领取了，但是还是有很多朋友不知道具体应该怎么免费领取，那么下面小编就为大家带来这款游戏的免费领取地址。游玩方法很简单，只需要双手拿起Joy-Con，想跳绳一样一边转动双手，一边根据自己的节奏来跳动身体。如果需要在深夜游玩，或