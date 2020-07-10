育碧大哥大方！错过直播也可以领《看门狗2》！

育碧官方发布消息说7月13日凌晨的育碧游戏发布会上，从凌晨1点半开始，到凌晨3点半的时间内，能够免费领取育碧人气大作《看门狗2》，而由于大家的人气高涨，以及熟知的土豆服务器，自然是撑不住那么多的玩家。
不过育碧好歹也是世界级的游戏公司，比起那个网易UU可要说话算话多了，当即发布推特表示，由于观看直播然后领取游戏的玩家过多，将会为所有的育碧玩家免费赠送一份《看门狗2》，你大哥还是你大哥。
至于将会以什么样的形式赠送给玩家目前官方还没公布消息，不过应该是会在后续的时间内开启一次所有玩家都能够免费领取的活动。
免费领取地址：https://register.ubisoft.com/ubisoft-forward-reward/en-GB
玩家进入领取网站后登陆自己的uplay账号，就可以免费领取《看门狗2》。
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