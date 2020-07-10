Steam喜加一！Devolverland Expo在哪免费领取？

2020-07-17 16:02:33 来源：91单机游戏 编辑：admin

现在在Steam上有一个模拟游戏展游戏《Devolverland Expo》开启免费领取的活动，这是由于特殊原因不能出门，开发商自己制作的一个线上游戏展游戏，下面91小编给大家介绍一下这款游戏的免费领取地址。

《Devolverland Expo》就是一款线上展会。挺逗的，结尾还有boss战，值得体验一下。足不出户也能亲身体验游戏展，爽到。

steam领取地址：https://store.steampowered.com/软件/1283220/Devolverland_Expo/

玩家进入steam商店页面后，登陆你的steam账号，然后点击添加至账户就可以永久入库。然后在自己的游戏库中就能找到这款游戏了，想要玩的时候再下载就可以。

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