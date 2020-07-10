方块喜加一！《樱花大战4》免费领取地址

2020-07-17 16:03:23 来源：91单机游戏 编辑：admin

近日在国内的一款方块游戏平台上能够免费领取经典RPG游戏系列的《樱花大战4》，免费领取截止7月16日，下面91小编给大家介绍一下这些游戏的免费领取地址。

故事发生在太正年间的日本东京。随着时代的发展，东京逐渐变成现代化建筑鳞次栉比，蒸汽铁道、地下铁道纵横交错，马车、人力车和蒸汽车川流不息的繁华都市。然而，就在这片繁华景象之下，却暗藏着各类怪物和咒术。开发团队以这一科学与奇幻交错的时代作为背景，讲述了使用灵力驱动机器人的正义部队花击团对抗邪魔侵袭的故事。

领取地址

《樱花大战4》：https://store.cubejoy.com/html/en/store/goodsdetail/detail170.html

玩家进入页面后，登陆账号，然后点击获得即可加入到游戏库中。不过由于游戏版本较为老旧，建议去找一些win10的兼容补丁。

91单机网为大家分享限免游戏领取地址及方法，想了解更多折扣及免费游戏的玩家们请收藏关注本站。