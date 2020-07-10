Epic喜加二！《下一个英雄》《塔科马》免费领取地址

2020-07-17 16:03:54 来源：91单机游戏 编辑：admin

Epic平台在下周免费赠送两款游戏，分别为《下一款英雄（Next Up Hero）》以及《塔科马（Tacoma）》，都是十分值得免费领取的游戏，免费领取时间为7月23日至7月30日。下面91小编给大家分享这两款游戏免费领取地址！

游戏介绍：

《下一款英雄》是一个Rogue-like街机风格动作游戏，游戏的玩法十分的有趣，你每选择一款英雄，就有九个备选英雄，英雄死后会变成“回声”，唤回你的“回声”变成你的战力，随从游戏进程游戏难度新添，你也会渐渐组成一直大军来协助自己。

《塔科马》是由Fullbright Company制作一个科幻风格的动作冒险游戏，游戏设置为2088年的空间站中，玩家将要探索这里，根据3D记录仪，回到当初的那一刻，了解这里发生了什么，解开空间站的秘密。

Epic领取地址：https://www.epicgames.com/store/zh-CN/free-games

领取方法：

经历过之前Epic的大作连发赠送，现在终于回归之前的正常游戏赠送。《下一款英雄》《塔科马》将在7月23日晚上11点正式开启免费领取活动，截止7月30日晚上11点。

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