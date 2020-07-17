steam夏促推荐：《光环：士官长合集》平史低92元

2020-07-20 16:12:45 来源：91单机游戏 编辑：admin

夏促期间，一个经典第一人称射击游戏《光环：士官长合集》正在Steam进行特价促销活动，原价116，现仅售92元，特价促销截止至7月10日。原价不亏，打折血赚，夏促最后两天，抓紧机会。

一举入手涵盖士官长传奇征途的六部游戏作品！专为PC平台度身塑造，本合集内的六部力作将逐部推出。不管你是历战多年的老粉，还是刚刚邂逅斯巴达II战士约翰-117的新玩家，《光环：士官长合集》都能给你带来终极《光环》游戏体验。

游戏名称：光环：士官长合集/Halo: The Master Chief Collection

游戏原价：116元

游戏售价：92元

活动时间：7月10号结束

《光环：士官长合集》实惠现售92元，原价116，平历史最低价。85672篇测评中91%好评率，特别好评。支持简体中文，特惠活动截止至7月10日。

网友评价：

纯光晕假粉，116的价格（史低92），五合一套餐加多人模式，PC已有的重制，XBOX上的完美移植，还送一款csgo音乐盒。这还不叫白捡？

小编点评：

作为重制版把画质提高到了12到14年左右主流fps的水平，载具武器人物贴图做的很精细，武器的光效和粒子效果也十分棒，建筑和地面贴图略微欠缺，水面做的稍微差点，但是作为一个重制作品已经十分有诚意了。

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