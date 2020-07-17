steam每日特惠：60秒！重制版什么时候史低

2020-07-20 16:14:27 来源：91单机游戏 编辑：admin

今天在Steam上有一个末日冒险独立游戏《60秒！重制版》正在进行每天特惠促销活动，原价36，现仅售24元，特价促销截止至7月14日。真的只有60秒的时间，下面就来看看这次的折扣详情吧。

后末日题材的黑色喜剧又回来了——重新制作，辐射更强！搜集物资，拯救家人，在避难所里坚强生存。做出艰难决定，捕猎变异蟑螂……顽强幸存，或者一命呜呼。

游戏名称：60秒！重制版/60 Seconds! Reatomized

游戏原价：36元

游戏售价：24元

活动时间：7月14号结束

《60秒！重制版》实惠现售24元，原价36，平历史最低价。2861篇测评中94%好评率，特别好评。支持简体中文，特惠活动截止至7月14日。

网友评价：

膜拜那些通关不一样结局的，我只解锁了一款结局那就是：你死了。

小编点评：

七十天六次土匪，我怕是住在莫哈维废土

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