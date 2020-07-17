steam每日特惠：搁浅什么时候史低

2020-07-20 16:13:15 来源：91单机游戏 编辑：admin

今天在Steam上有一个生存冒险独立游戏《搁浅》正在进行每天特惠促销活动，原价50，现仅售37元，特价促销截止至7月15日。泰拉瑞亚和starbound的合体，有科技有魔法，下面就来看看这次的折扣详情吧。

地球因为三战爆发，人类都坐着飞船跑外太空了。不幸的是，你的飞船出了故障，落到了海里，你挣扎着爬上孤岛为避雨而发愁，但心中仍然没放弃上天的希望...

游戏名称：搁浅/Aground

游戏原价：50

游戏售价：37元

活动时间：7月15号结束

《搁浅》实惠现售37元，原价50，新历史最低价。510篇测评中94%好评率，特别好评。支持简体中文，特惠活动截止至7月15日。

网友评价：

膜拜那些通关不一样结局的，我只解锁了一款结局那就是：你死了。

小编点评：

七十天六次土匪，我怕是住在莫哈维废土

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