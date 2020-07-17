steam每日特惠：寻找埃文什么时候史低

2020-07-20 16:14:12 来源：91单机游戏 编辑：admin

今天在Steam上有一个独立平台解谜游戏《寻找埃文》正在进行每天特惠促销活动，原价28，现仅售22元，特价促销截止至7月15日。很治愈的一个独立小游戏，下面就来看看这次的折扣详情吧。

《寻找埃文》是一个悬疑解谜冒险游戏，故事围绕找寻失踪男孩埃文展开。这款游戏含有很多考验逻辑思维的平台谜题，叙事借鉴了日式冒险游戏。

游戏名称：寻找埃文/Evan's Remains

游戏原价：28

游戏售价：22元

活动时间：7月15号结束

《寻找埃文》实惠现售22元，原价28，新历史最低价。172篇测评中92%好评率，特别好评。支持简体中文，特惠活动截止至7月15日。

网友评价：

全程通关正常大概用两个小时就够了，很短，但剧情非常的优秀绝对能惊艳到你。画风也是满分，解密难度算比较简单的吧，就算解不开你也能够跳关，所以不想动脑的剧情党也能够放心玩。

小编点评：

本来还以为这屑游戏讲'永生'，'机械降神‘啥的，但是玩到后面发现并不是那么一回事，隐藏在真相中的真相，二次反转太有味儿了。

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