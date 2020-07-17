steam每日特惠：疯狂机器3什么时候史低

今天在Steam上有一个策略模拟解谜游戏《疯狂机器3》正在进行特价促销活动，原价38，现仅售3元，特价促销截止至7月24日。3块钱就和白送的一样，下面就来看看这次的折扣详情吧。
《疯狂机器3》是疯狂机器系列游戏中最新、最伟大、最惊人与最疯狂的作品，让你再次陷入对物理解谜的迷恋。解决令人震惊的难题、制造你自己的机器、并把你的大作在 Steam Workshop 上和大家分享。
游戏名称：疯狂机器3/Crazy Machines 3
游戏原价：38元
游戏售价：3元
活动时间：7月24号结束
《疯狂机器3》实惠现售3元，原价38，平历史最低价。3137篇测评中95%好评率，好评如潮。支持简体中文，特惠活动截止至7月24日。
网友评价：
小时候猫和老鼠里面有一集就是Tom设计了一些列的机关最后用一款保险柜砸Jerry的装置，当时看了以后就对这类装置十分痴迷，感觉很有趣，没想到现在三块钱就能圆了儿时的好奇与兴趣，吹爆这游戏
小编点评：
性价比和可玩性很高，内置100+谜题，还有创意工坊，能够玩很久很久，适合碎片化轻度游玩，活动下脑子，打发时间。
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