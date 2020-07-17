steam每日特惠：孤岛惊魂3：血龙什么时候史低

2020-07-20 16:13:46 来源：91单机游戏 编辑：admin

今天在Steam上有一个第一人称开放世界射击游戏《孤岛惊魂3：血龙》正在进行特价促销活动，原价68，现仅售10元，特价促销截止至7月21日。经典系列作品，下面就来看看这次的折扣详情吧。

2007年，未来。你是雷克斯柯尔特中士，隶属Mark IV生化突击队。2007年，地球早已被90年代爆发的核战争蹂躏得满目疮痍。东西方之间的冲突已经持续了好几个世代，十年灾难之后的人类依旧在艰难地生存发展。寻找通往和平的新途径势在必行，而美国的生化军队可能已经找到了答案：一件位于遥远岛屿的生物武器。你的任务就是搜集信息然后搞清楚这一切到底是怎么一回事。

游戏名称：孤岛惊魂3：血龙/Far Cry 3 - Blood Dragon

游戏原价：68元

游戏售价：10元

活动时间：7月21号结束

《孤岛惊魂3：血龙》实惠现售10元，原价68，平历史最低价。10579篇测评中88%好评率，特别好评。支持简体中文，特惠活动截止至7月21日。

网友评价：

真的有种回到小时候8位机的感觉！爽就完事了，要什么剧情要什么收集！另外商店页面没有写简体中文，其实界面和字幕有简中的，放心买买买

小编点评：

80年代复古风格，赛博朋克既视感，射爆的体验感，全程恶搞的搞笑剧情。

91单机网每日不定时更新，有喜欢玩单机游戏的大佬，欢迎关注并收藏本站。