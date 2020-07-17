2020-07-20 15:29:52 来源：91单机游戏 编辑：admin

今天在Steam上有一个生存恐怖黑暗氛围游戏《阴暗森林》正在进行特价促销活动，原价48，现仅售16元，特价促销截止至7月19日。充满恶意的噩梦世界，下面就来看看这次的折扣详情吧。

阴暗森林特价促销活动的时间是什么时候

《阴暗森林》以全新的视角呈现出何谓生存恐怖。在这个诡秘而不断变化的森林中探索并收集资源，然后躲进庇护所里祈祷自己能见到明天的太阳。

游戏名称：阴暗森林/Darkwood

游戏原价：48元

游戏售价：16元

活动时间：7月19号结束

《阴暗森林》实惠现售16元，原价48，新历史最低价。5631测评中94%好评率，特别好评。支持简体中文，特惠活动截止至7月19日。

网友评价：

这是我玩过的最棒的恐怖游戏，没有突然间屏幕跳出个死人头吓你，没有所谓的有武器就不恐怖，打击感强，画面表现能力强，剧情细思极恐，让人通关以后又能回味很久！希望制作组还能做推出续作或者类似的游戏！

小编点评：

氛围营造方面做的相当不错，这部作品很少使用突然的声响来惊吓玩家，大部分情况下是根据探索地图让玩家慢慢去感受到恐惧。

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