英伟达搞福利活动 买GeForce RTX显卡送《死亡搁浅》

2020-07-10 18:24:46 来源：91单机游戏 编辑：admin

《死亡搁浅》而特意更新了一波显卡驱动，对这款小岛秀夫的巨大创新制作进行了专门优化，同时，英伟达还与发行商505达成共识，将推出买显卡送游戏的活动。有需要了解的小伙伴快来看看吧！

此次活动包括单独购买任何GeForce RTX系列显卡、预装GeForce RTX显卡的PC以及搭载GeForce RTX显卡的笔记本电脑。活动持续到7月29日结束，玩家可在8月31日前兑换获得的游戏兑换码。遗憾的是中国、中国台湾、中国香港、中国澳门，日本和朝鲜无法参加此次活动。

参与活动的显卡设备名单：

GeForce RTX 2080 Ti，GeForce RTX 2080 Ti台式机，GeForce RTX 2080 SUPER，GeForce RTX 2080 SUPER台式机，GeForce RTX 2080 SUPER笔记本电脑，GeForce RTX 2080，GeForce RTX 2080台式机，GeForce RTX 2080笔记本电脑，GeForce RTX 2070 SUPER，GeForce RTX 2070 SUPER台式机，GeForce RTX 2070 SUPER笔记本电脑，GeForce RTX 2070，GeForce RTX 2070台式机，GeForce RTX 2070笔记本电脑，GeForce RTX 2060 SUPER，GeForce RTX 2060 SUPER台式机，GeForce RTX 2060，GeForce RTX 2060台式机，GeForce RTX 2060笔记本电脑。

《死亡搁浅》PC版将支持英伟达最新的DLSS 2.0技术，这是一种深度学习神经网络，由GeForce RTX GPU中专用的AI处理器提供硬件支持，在生成漂亮、清晰的游戏图像的同时提高帧率。此外《死亡搁浅》PC版额外功能还包括高帧率、照片模式以及超宽显示器支持。