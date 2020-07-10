steam每日特惠：灭火先锋创新低价，56元带回家！

2020-07-10 18:25:00 来源：91单机游戏 编辑：admin

《灭火先锋》是一款好玩的模拟消防员游戏，目前正在开展每日特惠促销活动，原价70，现仅售56元，特价促销截止至7月17日，对这款游戏感兴趣的小伙伴一起来看看折扣详情吧！

《灭火先锋》的游戏背景设定在不久远的未来，在这里传统的消防局已成为历史，如果家里发生火灾，大家唯一可以指望的就是在手机上寻找共享消防员。支持单人游戏和最多四人联机合作。游戏为【抢先体验EA测试版】多人联机有时会有问题，支持中文。

游戏名称：灭火先锋/Embr

游戏原价：70元

游戏售价：56元

活动时间：7月17号结束

《灭火先锋》优惠现售56元，原价70，历史最低价。205篇测评中86%好评率，特别好评。支持简体中文，特惠活动截止至7月17日。

网友评价：

我觉得画风非常好，游玩方式可以说新颖，而且有联机不错，但是我和我朋友发售当天就信仰充值，玩到现在只玩了33分钟，每次都败在无法联机，一个月了。我们试了三四次没有一次成功，那你单机游戏你早说啊，整一个月时间发现你竟然是个单机游戏。

小编点评：

玩的时间长了以后会有很明显的掉帧卡顿，图像模型错误，希望以后能改进吧，玩法方面既然确定了游戏类型框架就可以多出一点地图，装备

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