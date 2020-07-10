Epic喜加一！《火炬之光2》免费领取地址

2020-07-10 18:23:49 来源：91单机游戏 编辑：admin

今天小编给大家带来了《火炬之光2》免费领取地址，Epic平台在下周将会免费赠送一款地牢探索寻宝类游戏《火炬之光2》，这款游戏可以说是这类游戏中的经典之作了，《火炬之光2》免费领取时间为7月16日至7月23日。有需要了解的小伙伴快来看看吧！

游戏介绍：

《火炬之光2》是由位于西雅图的Runic Games开发的一部ARPG游戏。该开发组曾经领导了《暗黑破坏神》、《暗黑破坏神2》、《神话》等著名游戏，他们的《火炬之光1》赢得了2009年度最佳开山作。

Epic领取地址：https://www.epicgames.com/store/zh-CN/free-games

领取方法：

经历过之前Epic的大作连发赠送，现在终于回归之前的正常游戏赠送。《火炬之光2》将在7月16日晚上11点正式开启免费领取活动，截止7月23日晚上11点。

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