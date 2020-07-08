steam夏促推荐：《星球大战：陨落的武士团》平史低154元

2020-07-08 16:15:02 来源：91单机游戏 编辑：admin

星球大战：陨落的武士团是一款全新战斗冒险类型的动作科幻游戏，夏促期间，一款经典星战游戏《星球大战：陨落的武士团》正在Steam进行特价促销活动，原价308，现仅售154元，特价促销截止至7月10日。夏促只剩下最后两天了，错过就要再等半年了。赶紧行动吧！

在由Respawn Entertainment出品的第三人称动作冒险游戏《星球大战 绝地：陨落的武士团》中，一场贯穿整个银河系的冒险正在酝酿。一名被抛弃的绝地学徒必须完成他的修行，习得强大的新原力技能，纯熟掌握光剑的使用

游戏名称：星球大战：陨落的武士团/STAR WARS Jedi: Fallen Order

游戏原价：308元

游戏售价：154元

活动时间：7月10号结束

《星球大战：陨落的武士团》优惠现售154元，原价308，平历史最低价。46770篇测评中91%好评率，特别好评。支持简体中文，特惠活动截止至7月10日。

网友评价：

你可以看到，没有一款游戏有这么短的游戏体验过程。制作人大概是一个老年嫖客，即使他的年龄还不能达到这个标准。不然不会把一款多少男人的梦想（光剑与原力）做成这么短还没怎么体验就完结了的游戏。你甚至怀疑你是不是只是玩了一个章节

小编点评：

如果你因为CG买了这个游戏那就大错特错了，当你玩完俩小时后发现大部分时间都在跑图解谜

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