steam夏促 光环：士官长合集史低仅售92元

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一举入手涵盖士官长传奇征途的六部游戏作品！专为PC平台度身打造，本合集内的六部力作将逐部推出。无论你是历战多年的老粉，还是刚刚邂逅斯巴达II战士约翰-117的新玩家，《光环：士官长合集》都能给你带来终极《光环》游戏体验。
游戏名称：光环：士官长合集/Halo: The Master Chief Collection
游戏原价：116元
游戏售价：92元
活动时间：7月10号结束
《光环：士官长合集》优惠现售92元，原价116，平历史最低价。85672篇测评中91%好评率，特别好评。支持简体中文，特惠活动截止至7月10日。
网友评价：
纯光晕假粉，116的价格（史低92），五合一套餐加多人模式，PC已有的重制，XBOX上的完美移植，还送一个csgo音乐盒。这还不叫白捡？
小编点评：
作为重制版把画质提升到了12到14年左右主流fps的水平，载具武器人物贴图做的很精细，武器的光效和粒子效果也非常棒，建筑和地面贴图略微欠缺，水面做的稍微差点，但是作为一款重制作品已经非常有诚意了。
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