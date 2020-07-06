微软喜加一 《七巧板无限+》免费领取方式详解一览

现在在微软商店上一款拼图解谜类游戏《七巧板无限+》开启免费领取的活动，这是一款丰富多彩的七巧板游戏，那么具体应该怎么领取呢？下面小编就为大家带来这款游戏的免费领取地址。
本作是一款NovaSoftwares制作的益智拼图休闲游戏，正方形被分割成各种形状，玩家需要进行拼图。无需联网，单纯的享受解谜的快乐。
领取地址：https://www.microsoft.com/zh-hk/p/tangram-puzzle-infinite-improve-your-logical-thinking-problem-solving-skills/9pnb2584s4l3?rtc=1&activetab=pivot:overviewtab#
玩家进入页面登陆账号然后点击获取即可免费领取这款游戏，然后就可以在微软的游戏库中找到这款游戏了，想要玩的时候就可以下载直接游玩。免费领取活动截止8月1日。
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目前在外星人竞技场官网可以免费领取《黎明杀机》的新DLC《寂静岭》，今天小编就给大家带来了这款DLC的免费领取地址，不过玩家需要在外星人的官方签到五天就可以免费获得这款游戏的DLC哦！~寂静岭是《黎明杀机》的新章节。其中包含一名杀手处刑者、一名逃生者谢丽尔·梅森和一张地图。购买此额外内容可解锁新杀手
Epic平台将会免费赠送一款解谜冒险类游戏《HUE》，原本还有一款《流放者柯南》，但是由于一些原因导致不能免费赠送，《HUE》免费领取时间为7月2日至7月9日。下面就和小编一起来看看《HUE》免费领取地址吧！游戏介绍：《Hue》是一款充满活力的鲜亮获奖解密冒险游戏，在游戏中，你可以改动背景颜色，让世
由于预定要赠送的《流放者柯南》鸽了，所以Epic商城作为补偿额外赠送一款游戏，从7月9日开始可以免费领取《杀戮空间2》《荒芜星球：高级版》和《逃脱者2》。游戏介绍：《杀戮空间2》（KillingFloor2）将会延续前作的血腥特效，并会更胜一筹。游戏还将保留前作中的击杀慢镜特效，得益于动作捕捉，本作
《泡泡糖忍战（Ninjala）》官方公开了新的开发者日志，其中介绍了第二赛季和第三赛季中游戏预计加入的内容，感兴趣的小伙伴下面就一起来看看吧。《Ninjala》开发者日志：据《Ninjala》开发团队介绍，官方在【第一赛季】的中期将带来动画剧集的第二弹作品，另外在【第二赛季】正式开启之前官方也将通过
育碧公开了一款百人巷战吃鸡游戏《超猎都市（HyperScape）》，这款游戏将为免费游戏，所有玩家均可以在育碧Uplay上游玩这款游戏，目前正在发放测试码阶段。据悉，《超猎都市》由育碧曾经开发过《彩虹六号》和《刺客信条》系列的育碧蒙特利尔工作室负责开发，游戏的质量得以保证。游戏的背景设定在2054年
《致命躯壳》官方公开了这款游戏全新演示内容，这次的实机演示视频长达40分钟，很充分的展示了游戏中的技能以及各种战斗，下面和小编一起来看看这款实机演示吧。超长演示：《致命躯壳》是一款残酷刺激的深度动作类RPG游戏。在这个支离破碎的世界中，您的精神和适应能力都将受到严峻的挑战。您的敌人毫无怜悯之心，只有
任天堂香港官方公开了《纸片马里奥：折纸国王》的全新的CM，这次的两段CM均是中文版本的，主要介绍了游戏中的剧情故事，并且最后提到了本作将于7月17日登陆NS平台。CM1故事篇：CM2要变成折纸吗？篇：奥利王的野心，逐渐迫近纸片世界……《纸片马力欧》系列的最新作于NintendoSwitch粉墨登场！
今天小编给大家带来了6月steam喜加一大全，如果玩家错过了这次喜加一，下次可能就要花钱来购买想要玩的游戏，游戏都是领取期限的，以下是整理了6月份的免费游戏预告。本月推荐领取游戏：变种基因《变种基因》是一款2017年发售的游戏，游戏原价50元，是一款大逃杀类游戏。这是畅玩一系列每局只需要3分钟的超快
《奥日与萤火意志》进行夏日特惠促销，原价90元，现优惠价仅售72元，特价促销截止至7月10日。喜欢这款游戏的小伙伴快来看看这次折扣详情吧。在充满异域风情的广大世界中开启全新旅程，征服强大的敌人，解开极具挑战性的难题，在一次次任务中，揭开奥里的命运。游戏名称：奥日与萤火意志/OriandtheWill
《Raft》进行夏日特惠促销，原价68元，现优惠价仅售47元，特价促销截止至7月10日。喜欢这款游戏的小伙伴快来看看这次折扣详情吧。《Raft》是一款2018年发售的游戏，原价68元，目前仍然在抢先体验阶段。游戏中玩家可以和好友联机，出生在一个木筏上，要在这个在大海中漂泊的木筏上建造出一个堡垒。游戏