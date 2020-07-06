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微软喜加一 《七巧板无限+》免费领取方式详解一览

2020-07-08 14:09:09来源：91单机游戏编辑：admin

现在在微软商店上一款拼图解谜类游戏《七巧板无限+》开启免费领取的活动，这是一款丰富多彩的七巧板游戏，那么具体应该怎么领取呢？下面小编就为大家带来这款游戏的免费领取地址。

微软喜加一！《七巧板无限+》免费领取地址！

本作是一款‪NovaSoftwares‬制作的益智拼图休闲游戏，正方形被分割成各种形状，玩家需要进行拼图。无需联网，单纯的享受解谜的快乐。

领取地址：https://www.microsoft.com/zh-hk/p/tangram-puzzle-infinite-improve-your-logical-thinking-problem-solving-skills/9pnb2584s4l3?rtc=1&activetab=pivot:overviewtab#

玩家进入页面登陆账号然后点击获取即可免费领取这款游戏，然后就可以在微软的游戏库中找到这款游戏了，想要玩的时候就可以下载直接游玩。免费领取活动截止8月1日。

微软喜加一！《七巧板无限+》免费领取地址！

91单机网为大家分享限免游戏领取地址及方法，想了解更多折扣及免费游戏的玩家们请收藏关注本站。

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