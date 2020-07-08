steam夏促推荐 《NBA 2K20》今日史低仅售29元

2020-07-08 14:06:52 来源：91单机游戏 编辑：admin

今日steam每日特惠是一款篮球竞技年货游戏《NBA 2K20》，现在仅售29元，为历史最低价，那么喜欢篮球的朋友快来看看吧，下面就来和小编一起看下具体的折扣详情吧。

经过长时间发展进化，《NBA 2K》系列俨然已成为超越篮球模拟游戏的存在。《NBA 2K20》不但拥有顶级的图像画面与游戏性、还拥有创新的游戏模式和无与伦比的球员操纵及自定义，重新定义了体育游戏的全新可能。此外，本作还拥有巨大的开放世界街区，如同全新上线的社交平台。玩家和球友们齐聚于此，帮助篮球文化再下一程。

游戏名称：NBA 2K20

游戏原价：199元

游戏售价：29元

活动时间：7月10号结束

《NBA 2K20》优惠现售29元，原价199，历史最低价。26498篇测评中47%好评率，褒贬不一。支持简体中文，特惠活动截止至7月10日。

网友评价：

如果不是真的喜欢NBA，谁又会一直玩这个垃圾游戏呢

小编点评：

29香爆了，不过我是傻逼

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