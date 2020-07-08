国行NS喜加一 《跳绳挑战》免费领取方式详解一览

之前在外服上架的一款跳绳游戏《跳绳挑战》目前国行的Switch商店也可以免费领取了，但是还是有很多朋友不知道具体应该怎么免费领取，那么下面小编就为大家带来这款游戏的免费领取地址。
游玩方法很简单，只需要双手拿起Joy-Con，想跳绳一样一边转动双手，一边根据自己的节奏来跳动身体。如果需要在深夜游玩，或者担心影响他人可以选择无需跳跃的伸展运动，甚至只需要转动手臂即可，还可以两人协力挑战。
领取地址：https://store.nintendo.com.hk/70010000032656
玩家进入eshop官网，然后点击加入购物车就可以免费领取《跳绳挑战》这款游戏，免费领取截止9月30日。
91单机网为大家分享限免游戏领取地址及方法，想了解更多折扣及免费游戏的玩家们请收藏关注本站。
现在在微软商店上一款拼图解谜类游戏《七巧板无限+》开启免费领取的活动，这是一款丰富多彩的七巧板游戏，那么具体应该怎么领取呢？下面小编就为大家带来这款游戏的免费领取地址。本作是一款NovaSoftwares制作的益智拼图休闲游戏，正方形被分割成各种形状，玩家需要进行拼图。无需联网，单纯的享受解谜的
今日steam每日特惠是一款篮球竞技年货游戏《NBA2K20》，现在仅售29元，为历史最低价，那么喜欢篮球的朋友快来看看吧，下面就来和小编一起看下具体的折扣详情吧。经过长时间发展进化，《NBA2K》系列俨然已成为超越篮球模拟游戏的存在。《NBA2K20》不但拥有顶级的图像画面与游戏性、还拥有创新的游
之前在外服上架的一款跳绳游戏《跳绳挑战》目前国行的Switch商店也可以免费领取了，但是还是有很多朋友不知道具体应该怎么免费领取，那么下面小编就为大家带来这款游戏的免费领取地址。游玩方法很简单，只需要双手拿起Joy-Con，想跳绳一样一边转动双手，一边根据自己的节奏来跳动身体。如果需要在深夜游玩，或
今日steam每日特惠是一款欢乐合作游戏《人类一败涂地》，现在仅售19元，为历史最低价，那么喜欢与众不同的朋友快来看看吧，下面就来和小编一起看下具体的折扣详情吧。人类一败涂地是一款与众不同的基于物理特性的开放结局解谜探索游戏。游戏发生于若干飘浮在云中的幻境中。你的目标就是用你仅有的智慧和物理原理解开
今日steam每日特惠是一款经典RTS重制游戏《帝国时代2：决定版》，现在仅售74元，为历史最低价，那么喜欢战略的朋友快来看看吧，下面就来和小编一起看下具体的折扣详情吧。有史以来最受欢迎的战略游戏之一迎来20周年，为此我们推出了《帝国时代II：决定版》。本作拥有惊人的4K超高清画质，全面重置的新原声
这次育碧大哥送了一个大头游戏《看门狗2》，到活动结束我们可以免费领取，那么具体应该怎么操作呢？下面小编就为大家分享《看门狗2》免费领取地址！游戏介绍：2016年，一套先进的城市基础设施联网系统ctOS2.0在美国的一些城市中投入使用，旨在创建一个更安全、更高效的大都市。你将作为年轻睿智的黑客马可仕·
育碧在之前宣布将于7月13日开展新游戏发布会，不过早在这之前，就有舅舅党把有关《刺客信条：英灵殿》的消息给透露出来了，这次泄露的视频则是第一次展现了款游戏的实机演示，那么具体怎么样呢？好奇的小伙伴赶紧来了解一下吧。以下共有三段视频，每个视频10分钟左右。注意，由于是泄露版片段，视频质量不是太清晰。从
今日steam每日特惠第一人称开放世界多人游戏《猎人：野性的呼唤》，现在仅售16元，为历史最低价，那么喜欢狩猎的朋友快来看看吧，下面就来和小编一起看下具体的折扣详情吧。马上走进这个风景秀丽的广袤世界，在身临其境的观感中获取前所未有的震撼狩猎体验吧。您不仅能够享受单打独斗的紧张氛围，还可以与朋友共享一
目前在外星人竞技场官网可以免费领取《黎明杀机》的新DLC《寂静岭》，今天小编就给大家带来了这款DLC的免费领取地址，不过玩家需要在外星人的官方签到五天就可以免费获得这款游戏的DLC哦！~寂静岭是《黎明杀机》的新章节。其中包含一名杀手处刑者、一名逃生者谢丽尔·梅森和一张地图。购买此额外内容可解锁新杀手
Epic平台将会免费赠送一款解谜冒险类游戏《HUE》，原本还有一款《流放者柯南》，但是由于一些原因导致不能免费赠送，《HUE》免费领取时间为7月2日至7月9日。下面就和小编一起来看看《HUE》免费领取地址吧！游戏介绍：《Hue》是一款充满活力的鲜亮获奖解密冒险游戏，在游戏中，你可以改动背景颜色，让世