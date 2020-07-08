steam夏促推荐 《人类：一败涂地》今日平史低仅售16元

2020-07-08 14:04:25 来源：91单机游戏 编辑：admin

今日steam每日特惠是一款欢乐合作游戏《人类一败涂地》，现在仅售19元，为历史最低价，那么喜欢与众不同的朋友快来看看吧，下面就来和小编一起看下具体的折扣详情吧。

人类一败涂地是一款与众不同的基于物理特性的开放结局解谜探索游戏。游戏发生于若干飘浮在云中的幻境中。你的目标就是用你仅有的智慧和物理原理解开谜题，从这些荒诞梦境中逃出来。

游戏名称：人类一败涂地/Human: Fall Flat

游戏原价：48元

游戏售价：19元

活动时间：7月10号结束

《人类一败涂地》优惠现售19元，原价48，平历史最低价。75645篇测评中93%好评率，特别好评。支持简体中文，特惠活动截止至7月10日。

网友评价：

有一说一，官方图可以，和朋友玩也有意思。但是你马创意工坊的国产图能不能别鸡巴扯二次元沙比贴图了，你马图都拉伸变形了你会用你马UNITY呢。来点阳间的。

小编点评：

明明是一款很快乐的娱乐游戏，都玩了之前还一直推荐身边的好友一起购买一起玩，可是自从某些作者做的图里面放鬼图之后，陆续开始弃游。

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