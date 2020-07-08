steam夏促推荐 《帝国时代2：决定版》今日史低仅售74元

2020-07-08 14:03:28 来源：91单机游戏 编辑：admin

今日steam每日特惠是一款经典RTS重制游戏《帝国时代2：决定版》，现在仅售74元，为历史最低价，那么喜欢战略的朋友快来看看吧，下面就来和小编一起看下具体的折扣详情吧。

有史以来最受欢迎的战略游戏之一迎来 20 周年，为此我们推出了《帝国时代 II：决定版》。本作拥有惊人的 4K 超高清画质，全面重置的新原声音乐，以及内含 3 个新战役和 4 个新文明的全新内容：《最后的可汗》。

游戏名称：帝国时代2：决定版/Age of Empires II: Definitive Edition

游戏原价：99元

游戏售价：74元

活动时间：7月10号结束

《帝国时代2：决定版》优惠现售74元，原价99，历史最低价。44148篇测评中91%好评率，特别好评。支持简体中文，特惠活动截止至7月10日。

网友评价：

RTS重置版中，算是最好的了，看看暴雪的星际1和魔兽3，你就知道帝国2多有诚意了。

小编点评：

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