Uplay喜加一 《看门狗2》免费领取方式详览

2020-07-08 14:01:05 来源：91单机游戏 编辑：admin

这次育碧大哥送了一个大头游戏《看门狗2》，到活动结束我们可以免费领取，那么具体应该怎么操作呢？下面小编就为大家分享《看门狗2》免费领取地址！

游戏介绍：

2016年，一套先进的城市基础设施联网系统ctOS2.0在美国的一些城市中投入使用，旨在创建一个更安全、更高效的大都市。你将作为年轻睿智的黑客马可仕·哈洛威在技术革命的发生地旧金山湾区进行游戏，并与声名远播的黑客组织Dedsec组队，一同揭露ctOS2.0的致命危险。如果使用者是腐败的大公司，大量市民就将失去自己的隐私并被不法之徒操纵。

Uplay领取地址：https://www.ubisoft.com.cn/games/wd2

领取方法：

玩家进入育碧商店页面后，登陆你的育碧账号，然后点击get game即可入库，截止7月13日

注意：这次的免费领取持续时间非常短，从7月13日的发布会1点30分开始，截止到发布会结束，可能只有几个小时的时间，甚至不到2小时，希望大家要领的最好提前准备一下，挂个加速器也挺好的。

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