《刺客信条：英灵殿》好玩吗 30分钟实机视频详情分享

2020-07-08 13:55:57 来源：91单机游戏 编辑：qiuqiu

育碧在之前宣布将于7月13日开展新游戏发布会，不过早在这之前，就有舅舅党把有关《刺客信条：英灵殿》的消息给透露出来了，这次泄露的视频则是第一次展现了款游戏的实机演示，那么具体怎么样呢？好奇的小伙伴赶紧来了解一下吧。

以下共有三段视频，每个视频10分钟左右。注意，由于是泄露版片段，视频质量不是太清晰。从视频看，给人的第一眼感觉有些像CDPR的《巫师3：狂猎》。

演示中的主角是女维京人Eivor，她骑着马在一个小的维京人营地游荡，途中遭到了狼群的袭击。Eivor双持斧子战斗，在战斗过程中她可以扔出飞斧。外媒Kotaku表示这种场景和设定令人想起了《巫师3》的早期场景Velen。透过视频，可以看到游戏的光照系统获得了重大升级。除了斧子外，Eivor还可以使用弓箭进行远程攻击。

接着Eivor的任务是通过乘船和盟友对Burgh城堡发动攻击。当晚电闪雷鸣，当他们靠近城堡时，忽然从城堡那里射出海量的火箭。

另外视频还展示了游戏的升级和技能系统。从演示看，《刺客信条：英灵殿》的玩法并没有太过偏离《刺客信条：起源》和《刺客信条：奥德赛》，游戏的锻造系统回归。

视频画面：

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