steam每日特惠：刺客信条：奥德赛什么时候史低

来源：91单机游戏 编辑：兔兔

今天经典系列游戏刺客信条最新作《刺客信条：奥德赛》在Steam平台夏季特惠促销，原价248元，现优惠价仅售81元，特价促销截止至7月10日。相当RPG的一款刺客信条，下面就来看一下这次折扣详情吧。

《刺客信条：奥德赛》是育碧刺客信条系列正统续作最新作，这作的游戏发生在希腊神话时期，玩家需要回到那个时间，去拯救即将被毁灭的希腊，而本作也补全了《刺客信条》系列宏大的世界观，引出了伊甸圣器这个概念。

游戏名称：刺客信条：奥德赛/Assassin's Creed Odyssey

游戏原价：248元

游戏售价：81元

活动时间：7月10号结束

目前《刺客信条：奥德赛》特惠售价为81元，原价248，为历史最低价。61909篇测评中88%好评率，特别好评。游戏支持简体中文，特惠活动截止至7月10日。

网友评价：

奥德赛就像是大学食堂，吃久了难免会厌烦，但分量绝对有保证，时不时也能发现几道合胃口的菜

小编点评：

20小时前：不愧是育碧；20小时后：不愧是育碧

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