《猎杀：对决》更新 加入单人试玩模式和手枪双持

2020-07-06 10:14:15 来源：91单机游戏 编辑：兔兔

猎杀对决此次更新加入了很多新内容，此次游戏还加入了非常多的测试关卡，那么各位小伙伴们知道此次加入了什么新内容吗？接下来91小编和大家一起分享一下猎杀对决新内容一览。

此次更新还加入了手枪双持，游戏中13支手枪都支持双持，普通版和传奇版手枪也能混搭双持，但必须模型相同。游戏还为新手玩家准备了15个测试关卡，包含移动测试、远距离射击目标的狙击测试等。

《猎杀：对决》是一款第一人称多人恐怖生存游戏，包含大量PvE元素。各种凶狠恐怖的魔物遍布于路易斯安那的沼泽地，而您身为老练火枪团的其中一员，受雇消灭这些骇人的鬼怪，让他们永远消失于这个世界。只要把魔物逐出我们的世界，就可获得丰厚的赏金——并获得机会购买更强大、更加凶残的武器。但若失败，您的角色和装备都会在死后灰飞烟灭。您的经验值则会保留在您的猎人池中——也就是您的血脉中——永不消散。