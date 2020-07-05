《2077》游戏内一天时长为3小时 将近是《巫师3》2倍

2020-07-06 10:16:02 来源：91单机游戏 编辑：兔兔

赛博朋克2077发布了不少公开的消息，游戏确认需要现实时间3小时游戏中的8小时，赛博朋克2077的时间流速比巫师3慢了将近一倍，喜欢的玩家赶紧来下载吧。

不过他这个人工计数的数据似乎略有误差，有网友指出在此前的Alanah问答环节中曾确认现实世界中的1小时等于游戏中的8小时。KitSandlebar随后在帖子中表示，自己在计数时确实可能产生了大约0.5秒的误差（他认为这是因为自己的反应时间），游戏中的一天经确认需要现实时间3小时。

而CDPR旗下的另一款知名游戏《巫师3》，其游戏内一天的时间为现实时间1小时36分钟，这也就意味着《赛博朋克2077》的时间流速比《巫师3》慢了将近一倍。