微软喜加一！《穿行飞龙3D》免费领取地址！

2020-07-05 12:35:46 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

微软商店免费领取游戏活动已经开启了，本次活动游戏是《穿行飞龙3D》，那么这款游戏在哪可以领取？这边91手游网小编给大家介绍下吧！

我可以不玩，但我不能没有，现在在微软商店上一款飞行模拟器类游戏《穿行飞龙3D》开启免费领取的活动，截止7月6日，就是一款飞行模拟器，下面小编就为大家带来这款游戏的免费领取地址。

《穿行飞龙3D》是一款所有热爱幻想世界和飞行模拟器的人都可以游玩的全新的惊人的飞龙模拟器。可爱的紫色龙想在一个令人兴奋的旅程中在魔术洞穴里探索。加入可爱的小龙的奇妙冒险中，并进行引导，来避开途中的所有障碍！

领取地址：https://www.microsoft.com/zh-hk/p/through-dragon-flight-3d/9wzdncrd3702?activetab=pivot:overviewtab

玩家进入页面登陆账号然后点击获取即可免费领取这款游戏，然后就可以在微软的游戏库中找到这款游戏了，想要玩的时候就可以下载直接游玩。免费领取活动截止7月6日。

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