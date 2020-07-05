steam夏促推荐：《怪物猎人世界：冰原》今日史低304元

2020-07-05 12:33:55 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

Steam夏日特惠促销活动已经开启了，本次活动游戏是《怪物猎人世界：冰原》，相信不少小伙伴都很好奇这款活动游戏的具体情况，那么今天91手游网小编就给大家介绍下吧！

今天在Steam有一款开放世界多人合作游戏《怪物猎人世界：冰原》开启夏日特惠促销，原价406元，现优惠价仅售304元，特价促销截止至7月10日。此次为大师合集包，下面就来看一下这次折扣详情吧。

《Monster Hunter World: Iceborne Master Edition》是结合了游戏本篇和超大型扩充内容《Iceborne》的套装。开放新的任务、怪物、武器防具、剧情、动作和大师等级！你的狩猎生活将会变得更加精采。

游戏名称：怪物猎人世界：冰原/Monster Hunter World: Iceborne Master Edition

游戏原价：406元

游戏售价：304元

活动时间：7月10号结束

《怪物猎人世界：冰原》优惠现售304元，原价406，历史最低价。152167篇测评中83%好评率，特别好评。支持简体中文，特惠活动截止至7月10日。

网友评价：

剧情，基本是没有的。爽游，又谈不上。没血条要是硬说有好处，那也行。但是这个游戏能耐下心玩基本就没有低于一百小时的。不同于魂3的10+0穿个白裤衩美滋滋空手锤八周目盖尔，MHW是个装备驱动游戏，也就是当你装备越好，你会觉得它越有趣。

小编点评：

推荐新手玩家玩太刀，因为太刀真的很帅，没有什么东西能比帅重要了

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