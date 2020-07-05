Steam喜加一！Armillo在哪免费领取？

2020-07-05 12:32:27 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

Steam免费领取游戏活动已经开启了，本次活动游戏是《Armillo》，那么这款游戏在哪可以领取呢？这边91手游网小编给大家介绍下吧！

我可以不玩，但我不能没有，现在在Steam上有一款休闲益智解谜游戏《Armillo》开启免费领取的活动，这款游戏是曾经在WillU平台上的一款游戏，下面小编就为大家带来这款游戏的免费领取地址。

《Armillo》是Fuzzy Wuzzy Games开发的平台休闲解谜游戏。

steam领取地址：https://store.steampowered.com/app/349520/Armillo/

玩家进入steam商店页面后，登陆你的steam账号，然后点击添加至账户即可永久入库。然后在自己的游戏库中就能找到这款游戏了，想要玩的时候再下载即可。

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