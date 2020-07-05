《怪物猎人世界：冰原》煌黑龙即将登场 新祭典筹备中

2020-07-05 12:31:01 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

《怪物猎人世界：冰原》DLC第四弹免费更新内容已经发布，届时将会上线不少的新怪物，相信不少小伙伴都很好奇这个版本更新内容吧，这边91手游网小编给大家介绍下吧！

就在昨天（7月3日），卡普空官方公布了《怪物猎人世界：冰原》的开发者日志vol6，其中主要介绍了即将于7月9日登陆的DLC第四弹免费更新内容，新怪物煌黑龙以及霜刃冰牙龙即将登场。

开发者日记：

《怪物猎人世界：冰原》免费大型游戏更新第4弹将于7月9日发布，传说级古龙“煌黑龙”即将登场！在开发者日记Vol.6中率先了解它的特点，提前做好挑战的准备吧。此外，猎人还将迎来另一只追加怪物——特殊个体“霜刃冰牙龙”。

为庆祝胜利，调查团精心准备的星辰祭/月辰祭【热情之宴】也会在炎炎夏日中盛大举办，以狂欢节为主题的祭典将同时带来特别的活动任务和独特的装备、家具与饰物等等。预定于今后发布的DLC内容也部分曝光。

在7月22日至8月6日，将举办星辰祭（纳凉之宴）和月辰祭（热情之宴），历战个体“霜刃冰牙龙”将在8月7日至8月19日的特殊任务中登场。

《怪物猎人世界：冰原》的2020年更新路线图也已发布了最新版本，第5弹大型更新预定于秋季发布，将有追加怪物登场，大家可以期待一下。