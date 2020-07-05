《地平线：黎明时分》即将登陆PC 上线时间为8月7日

2020-07-05 12:29:18 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

《地平线：黎明时分》游戏即将正式发售，相信很多小伙伴都很期待吧，游戏预告也已经发布。那么下面就跟着91手游网一起来看看吧！

根据《地平线：黎明时分》的开发商Guerrilla Games的消息，这款游戏将在8月7日正式登陆PC平台，同时在Steam以及Epic两大游戏平台上发售，官方发布了游戏登陆PC后的第一个预告，一起来看看吧。

上架PC的《地平线：黎明时分》包括了《地平线：零之曙光》以及DLC《冰尘雪野》，并且售价也是相当的便宜，在Steam平台上仅售138元，而在Epic平台售价也仅为25.99美元，比起主机版本的游戏实在是便宜太多了。

《地平线：黎明时分》最初于2017年2月28日登陆PS4，作为一个新IP迄今为止已卖出超1000万份，其续作《地平线2：禁忌西部》也将登录PS5。

steam商店页面：https://store.steampowered.com/app/1151640/Horizon_Zero_Dawn_Complete_Edition/

epic商店页面：https://www.epicgames.com/store/zh-CN/product/horizon-zero-dawn-complete-edition/home